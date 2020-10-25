CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kadın muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı.

Kılıçdaroğlu, bu topraklarda yapılan ilk seçimin muhtar seçimi olduğunu, muhtarlığın demokrasinin yıldızı olarak parlayarak bugünlere geldiğini belirtti.

Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu, 82 ayrı kanunda 354 maddede "muhtar" kelimesinin geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kanunu ve maddeleri kimsenin bilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Yapmamız gerek ne? Bütüncül bir muhtarlık kanunu. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi, yetkisi, kamu kurumlarıyla bağlantısı nedir? Bütün bunların tamamının olacağı bütüncül bir muhtarlık kanunu. Bu kanun taslak olarak hazırlandı, muhtarların bir kısmına gönderildi." diye konuştu.

Muhtarlar için de birleşik oy pusulası olması gerektiğini, Türkiye'nin neresinde olursa olsun görüldüğü zaman "muhtarlık evi" denilecek bir yere ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kamu görevlisi bir yardımcı personelin de muhtara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanının nasıl özel kalemi varsa muhtarın da özel kalemi olsun. Dolayısıyla muhtar bir yere gittiği zaman her türlü bağlantı o kişi üzerinden gerçekleşmiş olsun. Bu ne demektir? Muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir. Buna ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

"Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı"

"Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, bu paranın emlak vergisinden karşılanabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emlak vergisinin bir kısmını belediye alır, bir kısmını da muhtara verirsiniz. Muhtar da oradan gelir elde eder. Kaynak var, kaynağın adil paylaşılması lazım. Dolayısıyla şu anlama gelmesin, 'Muhtarın bütçesi var, istediğimiz gibi harcayalım.' Hayır. Bütüncül bir muhtarlık kanunu çıktıktan sonra orada muhtarlık bütçesi de yer alacak. Bütçenin nasıl harcandığı görülecek. Orada kuralları belirlenecek. Aynı zamanda bütçe harcamalarının yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı da ayrıca denetlenecek."

Mahalleyle ilgili kararlar alındığında muhtarların haberinin olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Olması gereken şu; muhtarlık alanınızla ilgili olarak belediye meclisinde bir konu görüşülecekse muhtar olarak o toplantıya davet edilmeniz, kürsüye çıkıp konuşmanız ve oy hakkı sahibi olmanız lazım." diye konuştu.

Belediye bir mahalleyle ilgili karar aldığında o mahallenin muhtarının yasa gereği zorunlu olarak davet edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu durumda mahalle muhtarının daha güçlü olacağını kaydetti.

Muhtarlığın bazı kanunlara göre bir kamu kurumu olarak tanımlanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, muhtarların belediyelerle ortak kamu hizmeti projesi yapamayacağını, yasanın buna engel olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumunun belediye ile ortak proje yapması için kamu kurumu olarak yasalara geçmesi gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı yasal olarak. Bizim hazırladığımız muhtarlık kanunu taslağında bu var. Türkiye Belediyeler Birliği var. Niye Muhtarlar Birliği yok? Onun da yasal olarak ortaya çıkması lazım." ifadesini kullandı.

"Kanun teklifi parlamentoda görüşülürken hepinize haber vereceğiz"

Türkiye nüfusunda kadınların erkeklerden fazla olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamentoya baktığınızda kadın milletvekili sayısı çok az. Cinsiyet kotasının getirilmesi lazım. Bizim kendi tüzüğümüzde cinsiyet kotası yüzde 33 ayrıca yüzde 20 de gençlik kotası var. Biz böyle bir hazırlık yapmak istedik. Dedik ki bu cinsiyet kotasının parlamentoya da yansıması lazım. Bizim tüzüğümüzde var ama tüzük bizim iç işimiz. Bunun parlamentoya yansıması için siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor. Siyasi partiler yasası için ne yapacağız? Bunun Meclisten geçmesi lazım. 306 kadın örgütüyle zoom üzerinden görüşme yaptım. Onlara söyledik, bir sürü hak talep ediyorsunuz, 'Mecliste yeteri kadar temsil edilemiyoruz' diyorsunuz. Bunun önündeki engel ne? Siyasi partiler yasası. Değiştirin. Nüfusun yüzde 50'den fazlası kadın ama kadınlar parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermiyorlar. Kanun teklifini hazırladık, bütün kadın örgütlerine gönderdik. Kadın örgütleri alıp bakacaklar. Olur ya bir eksiğimiz var tamamlarız, bir yanlışımız var düzeltiriz. Bütün bunların çözülmesinden, gelen sorunların, görüşlerin ele alınıp değerlendirilmesinden sonra kanun teklifini imzalayacağız, vereceğiz. Kanun teklifi parlamentoda görüşülürken hepinize haber vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın haklarını savunan ya da savunduğunu iddia eden partiler bu yasal düzenlemeye 'hayır' diyorlarsa tek isteğim var ona ilk seçimde 'hayır' oyu verin. Eğer kadınlar olarak hakkınızı savunuyorsanız."

Kadınların gücünü göstermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Kadın güçlü aslında. Talebinde de son derece haklı, tıpkı muhtarlar için saydığım maddelerde olduğu gibi. Burada da sizlerin gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu gücü gösterirseniz hiçbir siyasi parti 'Dur bakalım kadınlar ne diyor, ben bunu düşünmeyeyim' diyemez. Mutlaka 'Ne diyor' diyecek, kulağını kabartacak, sizin sesinizi duyacak ve gereğini yapacak. Bu sizin gücünüzü gösterir. Tabii parlamentoda olması yetmez, arzu ederseniz bu muhtarlık için de yapılabilir, bir engel yok." diye konuştu.

Siyasetin dar bir alana sıkıştığını belirten Kılıçdaroğlu, inanç, etnik kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldığını, kadınların bu siyaset anlayışını reddetmesi gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, hak arayışlarının bu çerçeveden yapılması halinde Türkiye'de demokrasinin güçleneceğini, kadınların güçlü demokrasiyi inşa edeceğini vurguladı.

"Kadın muhtarlarımızın temsil oranı bizler için önem taşıyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da muhtarların halkla iç içe olduğunu, pandemi döneminde de halka en fazla muhtarların hizmet götürdüğünü söyledi.

Nazlıaka, "Halkın sesini iktidara taşımamız ancak sizlerle mümkün olabilecek. Kadın muhtarlarımızın temsil oranı bizler için çok önem taşıyor." dedi.

Kadın muhtarların oranının az olduğunu dile getiren Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'nun siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası uygulanması yönünde bir değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı hazırlanması talimatını verdiğini ve bu taslağın kadın örgütlerine gönderildiğini kaydetti.

Kadın örgütlerinden görüş aldıklarını, siyasi partilerle de bu konuda görüştüklerini ifade eden Nazlıaka, kanun teklifi taslağının ana metin olduğunda Genel Kurul'a geleceğini, bu kanun teklifinin ilk imzacısının Kılıçdaroğlu olacağını belirtti.

Nazlıaka, kadın muhtarlarla beraber yerelden başlayarak eşitliğin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Kılıçdaroğlu'na hediye sundu.