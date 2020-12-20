CHP’den aşı açıklaması!
CHP Covid-19 Danışma Kurulu, korona virüs aşısı düzenlemesine dair yazılı bir kamuoyu açıklaması yaptı.
GÜNDEM 20.12.2020, 14:47 20.12.2020, 16:55
Covid-19 salgınından çıkış ve salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sonuçlarda normalleşebilmenin sağlanmasında tek çıkış yolunun aşılama olduğunu belirten CHP Covid-19 Danışma Kurulu, “Kullanılacak, kullanılması düşünülen aşılarla ilgili öncelikli hedef şeffaf ve güven temelli bir süreç yönetimidir.” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada atılacak her adımda öncelikli amaç toplumsal güvenin sağlanması, aşı tereddüdüne ya da aşı kararsızlığına yol açılmaması olmalıdır. Bu güvenin sağlanması konusunda iktidarın ve tüm yetkililerin azami özen göstermesi halkın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.
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