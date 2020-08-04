CHP’li Muharrem İnce yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü!

Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, konuyla ilgili ilk kez Twitter’dan “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, çok yakınındaki bir siyasetçi aracılığıyla gazetecilere görüşlerini iletti.

İnce’nin yakınındaki siyasetçi ile görüşen saygı Öztürk CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şu ifadelere yer verdi;

Saygı Öztürk'e konuşan siyasetçi, İnce’nin şunları dediğini aktardı: "Evet, CHP'den ayrılacağım.Yılbaşına kadar yeni yüzlerle partiyi kuracağım."

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına ilişkin iddialara hakkında, "Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. İfadelerini kulladı.