Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

Brezilya'dan Türkiye'ye gelerek teslim olmak istediğini söyleyen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz akşamı 22.10'da Türkiye'ye iniş yaptı.

3 Türk yetkili eşliğinde geldiği Türkiye'de adli işlemleri devam eden Tosuncuk'un ifade işlemlerine önceki akşam 22.00'de başlamıştı.

İfade işlemi dün sabah saat 05.00'a kadar devam etti. Ardından dinlemek için ara verilen ifade verme işlemine saat 12.00'da tekrar başlandı. Aydın'ın ifadesi saat 23.30 sıralarında tamamlandı. Aydın'ın ifade alınma işlemi yaklaşık 26 saat sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sanık sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi

TUTUKLANDI

Mehmet Aydın, götürüldüğü adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET AYDIN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

BREZİLYA'DA TESLİM OLDU

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.