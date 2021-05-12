Çin aşısının yeni partisi Türkiye'de
Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiğini açıkladı.
GÜNDEM 12.05.2021, 12:10 12.05.2021, 12:16
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.
Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.
Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.
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