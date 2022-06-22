Çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Namıkkemal Mahallesi'nde M.K. (30) isimli bir şahsın, daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. (15) adlı kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz ettiği iddiasıyla karıştı.

S.K.'nin durumu ailesine anlatması üzerine öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti.

Mahalleli sokağa döküldü

İHA’nın haberine göre; M.K.’nin gelenleri görünce kaçmaya çalışması üzerine mahalleli, gece saat 01.00 sıralarında sokağa döküldü.

Öfkeli kalabalıktan kaçarak evine saklanmak isteyen M.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin evinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık 50 kişilik grubun dağıtılması için yoğun çaba sarf edildi.

Kalabalığa biber gazı ile müdahale edildi

Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.'ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.