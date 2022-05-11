Çocuğuna sigara içiren cani anne
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Melisa S., 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntülerinin ardından polisi harekete geçirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde dini nikahla yaşayan ve 1 çocukları bulunan Melisa S. ve Serhat Taşlı çifti, skandal bir olayla gündemde.
Serhat Taşlı, kısa süre önce 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevine girerken, Melisa S.'nin çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Savcılıktan soruşturma
Görüntüler ise 23 yaşındaki kadının arkadaşları tarafından kayda alındı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi görüntülerin eline geçmesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.
Polis peşine düştü
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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