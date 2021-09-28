Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
GÜNDEM 28.09.2021, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.
Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanısıra Suriye ve Afganistan'daki son durum ele alınacak. Washington yönetiminin terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteğinden duyulan rahatsızlık bir kez daha vurgulanacak.
İlk görüşme NATO Zirvesi'nde olmuştu
İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.
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