Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü. Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.

İki lider arasındaki son yüz yüze görüşme 25 Ekim'de yine Beştepe'de yapılmıştı.