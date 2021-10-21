Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıyer aile kabristanlığına defnedilen Özdemir Bayraktar’ın Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
GÜNDEM 21.10.2021, 21:07
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna Fatih Camii'nde uğurlanmıştı. Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine geldi.
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