Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bütçe çalışmaları, Meclis'in en önemli görevlerinden biridir. Komisyon'da yer alan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni politika bir anda çıkmış değildir. Son 19 yılda yaptığımız her eser hazırlık aşaması taşıyordu. IMF ile anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi.

Bir dönem karşımıza vesayeti, terör örgütlerini çıkardılar, darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Girdiğimiz her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

Ayrıntılar geliyor...