Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımızda müjdeyi vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.

GÜNDEM 04.11.2021, 10:15 04.11.2021, 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde hep devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Tabii bu süreç içerisinde sadece ülkemizin içinde değil, aslında dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun, Amerika'nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken tabii sürekli olarak da ülkemizin mesajını buralara taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor. 

Birleşmiş Milletler'in tam karşısında Türkevi'ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız ve oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bu bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir inşallah marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir hakikaten abide olacak. Türkiye'de dikkat edilirse altyapıda, üstyapıda bütün yüksek hızlı trenlerden tutunuz Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne varıncaya kadar, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Hepsinden de öte bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar bu otoyolu yapmamız o da bir başka şaheser. 26 tane havaalanından aldık ve bütün bu havaalanlarının sayısını getirdiğimiz yer ortada. 56 tane havalimanına çıktık. 6100 kilometre bizim yolumuz vardı, bunlar tabii otoyol falan değildi. Biz bunu nereye çıkardık? Yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık. 

"Her ilde üniversitemiz var"

Eğitime bakıyorsunuz, eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. Ama biz bu 76 üniversitesi 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Her ilde üniversitemiz var. Artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Bizim gençlerimiz, bizim yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Hakkari'de oradaki üniversitede okuyacak, Şırnak'ta okuyacak, Van'da okuyacak.

Hastanelerimize bakıyorsunuz, hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. Bir de şehir hastanelerimizle her yeri donattık. Bundan güzel hizmet olur mu? Eğer biz şu koronavirüs süreci içerisinde bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Ama bu koronavirüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle biz birçok sıkıntıyı aştık. 

Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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