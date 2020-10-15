Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim kabile devleti işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız." diyen Erdoğan, "Yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim 2023'ün haziranında yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir." dedi.