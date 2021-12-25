Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği yemekte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. İşçilerimizin alın terinin karşılığını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık.

Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.

Benim Türk Liram varken senin dolarla avroyla ne işin var. Türk Lirası Türk Lirası... Alışacaksınız buna... Rahmetli Özal Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi biz yapıyoruz.

Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı.

Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik.