Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu

6 yıl önce vefat eden Hasan Karakaya'yı anan Erdoğan, "Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

ETKİLENDİĞİ 2 YAZARI AÇIKLADI

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada 2 yazarın kendisini etkilediğini söyledi.

"BİRİ NECİP FAZIL KISAKÜREK, DİĞERİ DE HASAN KARAKAYA"

Erdoğan, "Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır." dedi.

"CESUR KALEMİ BİR KEZ DAHA RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma programındaki açıklamaları şöyle:

"Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

"GENÇLER, HASAN AĞABEYİNİZİ ÇOK İYİ TANIYIN"

Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele; şan-şöhret-makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin 'Allah Razı Olsun' duasına layık olmak geri de hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır.

Gençler Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. TÜGVA olarak bunun hakkını verin. Hasan Karakaya 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi.

"HALKIN VE HAKKIN SESİ OLMUŞTUR"

Hasan Karakaya'nın 28 Şubat döneminde verdiği mücadele onun yiğitlik beratı olarak hepimizin hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya halkın ve hakkın sesi olmuştur. Linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür.

Türkiye'nin son 40 yılındaki iniş ve çıkışlarına tanıklık eden Hasan Karakaya AK Parti'nin iktidara geliş dönemini gayet iyi biliyordu. Hasan Karakaya'nın başkanlık sistemi ile ilgili söyledikleri, siyasi ufku ve vizyonunu göstermesi bakımından önemlidir."