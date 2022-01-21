Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'karne günü' nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."