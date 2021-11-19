Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç ailesine taziye dileklerini iletti
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, vefat eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
GÜNDEM 19.11.2021, 18:50 19.11.2021, 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
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