Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
GÜNDEM 02.01.2022, 12:13
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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