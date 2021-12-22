Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ve Kamu-Sen Genel Başkanlarıyla görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

Ziyaretin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.