Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de fakülte açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de 'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diş hekimliği fakültemizin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Yeni havalimanıyla üniversiteye varış azami 30 dakika olacak. Ülkemizin diğer şehirlerinden ve yurt dışından üniversitemize gelecek öğretim görevlisi, öğrenci gibi misafirler açısından Rize'nin cazibesi artacaktır.