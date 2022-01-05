Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Fethi Sekin'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.
GÜNDEM 05.01.2022, 12:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
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