Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyada kullanılan dil felaket habercisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkçemizi yaşatmadan milletimizin geleceğine bakamayız. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok doğru buluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Türkçe öyle kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Bugün burada bizi bir araya getiren Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Yunus Emre Türkçemizin bayrak isimlerinden birisi olmuştur.

Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir.