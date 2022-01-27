Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyada kullanılan dil felaket habercisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 27.01.2022, 20:37 27.01.2022, 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Türkçemizi yaşatmadan milletimizin geleceğine bakamayız. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok doğru buluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
Türkçe öyle kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Bugün burada bizi bir araya getiren Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Yunus Emre Türkçemizin bayrak isimlerinden birisi olmuştur.
Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir.
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