Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de mücadelemiz farklı şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor.

Tabii sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız.

"Taliban dünyada kabul görme arayışında"

Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulu noktasında arayışları var. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikatten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle, uluslararası ilişkilerde adil bir yaklaşım içinde olsunlar.

Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim dostluğumuz var bunu bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havaalanının işletmesini bizler sürdürüyorduk. Bundan sonraki süreçte de anlaşma yapılabilirse bu tür adımları atabiliriz.

Avrupa'daki enerji krizi

Biz tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan ile yapılan bu anlaşma tedbire yöneliktir. TANAP gibi bizim için rezervuar söz konusu. Rusya ile anlaşmalar çok hassas. Bu hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan ile olsun bu anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil, birçok batı ülkesinde sıkıntı devam ediyor. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası

Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii cinayetlerin neresidir yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider. Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan bu şekilde geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.