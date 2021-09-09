Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

GÜNDEM 09.09.2021, 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 

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