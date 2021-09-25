Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum.

Bizlere bu gururu yaşatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile T3 Vakfı'na ve paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Atalarımız, er giden gişine geç giden boşuna diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, kendini işine adayan emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

Gece gündüz demeden el birliği içerisinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı teknoloji ile tanıştırmıyor onlara aynı zamanda birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına kadar bir çok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmalarıdır. Burada sergilenen her proje okulu, öğretmeni, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin özellikle yanı sıra Türkiye'nin birikimi, zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucidleri inşallah 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

"Birileri gençlerimizi tanımak yerine harflerle kategorilere ayırıyor"

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz.

"TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir"

Bugün burada ülkemizi güvenle, huzurla teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum. TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların eşsiz bir teknoloji ziyafeti var.

"TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak"

AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses içimizi ısıtıyor göğsümüzü kabartıyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarımızın sesi Türkiye'nin gücünü göstermek için çıkıyor. Bazıları bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla hatırlıyor olabilir. Bizim gençlerimiz bu sesleri coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaktır.

"TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz"

2018 yılında TEKNOFEST yolculuğu başladığında 20 bin başvuru vardı. 2021 TEKNOFEST'te geldiğimiz yerde ise yarışmaların sayısı 37'ye çıkarken başvuru sayısı 10 kat artarak 200 bini buldu. Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor. 19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in gençlerimizin yaktığı ateşin altyapısını hazırlıyoruz. Deneyap projelerini 81 ilimizin tamamına ulaştıracağız.

" Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik kendi halkına ve ülkesine son derece kaba ve küstahdırlar"

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi hizmet ve ürünü kaliteli bizde ise herşeyi kötü, kalitesiz görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik kendi halkına ve ülkesine son derece kaba ve küstahdırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit kıfayetsiz güruhu bizler gibi sizler de iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsaz ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsan bunlara rağmen siz iyi biliyorsunuz. Size yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdenen ahkam kesenlerin sözüne asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin.

Ayrıntılar gelecek...