Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

Daha önce iki ülkenin teröre destek vermesi nedeniyle üyeliklerine karşı çıkacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" diyerek iki ülkenin NATO üyeliklerine bir kez daha kapıyı kapattı.

Hollanda Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık, yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız. Ama her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır."