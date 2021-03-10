Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni”ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacaktır. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu sene de Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Eğitilen gençlerimiz nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak."