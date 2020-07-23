Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edilen 2020 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Ayrıca, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılırken, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi. Halen 226 olan general ve amiral sayısı ise 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarında göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürek Orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin Koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman Tümgeneralliğe terfi ettirildi.