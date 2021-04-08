Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız

Zirvedeki konuşmasında aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği aşıdan tüm insanlığın yararlanabileceğini söyledi.

GÜNDEM 08.04.2021, 13:44 08.04.2021, 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak etti.

Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığı, Bangladeş'e devredildi.

KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aşı çalışmalarına değindi.

Aşıda şu anda insan deneylerinin yapıldığını belirten Erdoğan, "Yerli aşımızı, süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"SALGIN, ÇARPIKLIKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI"

"Son 1 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon insanın hayatına mal olan bu salgın, dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı.

Salt maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temin etmeye kafi gelmediği, salgın döneminde çok acı bir şekilde görüldü. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın D-8 Zirve Toplantısı konuşması #1

"BU ZOR DÖNEMDE DAYANIŞMAMIZI ORTAYA KOYDUK"

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken, dost ve kardeş ülkeleri de asla kadelerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk.

G-20 üyesi olarak salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın D-8 Zirve Toplantısı konuşması #2

"AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kâr hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik.

Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Kovid-19 hastalığına kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden bizi ve tüm insalığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum.

"TEŞKİLATIMIZ GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM ETMİŞTİR"

Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın süren dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyoruz. Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız teşkilatımız, kuruluşundan bu yana çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir.

Daha adil, daha müreffeh, daha istikrarlı dünya hedefi ile çalışan bir yapı olarak önemli işlere imza attık. Önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Barış, huzur ve esenlik dolu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"İSLAMİ MEGABANK FİKRİNİN YAPILABİLİR OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

D-8 içi ticaret hacminin 7 kat artması değerlidir. Ancak yeterli değildir. Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere gönderdik. İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8 takas bankasının bu yönde çalışmasını hızlandırmasını bu bakımdan faydalı görüyorum.

"ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÖNCÜLERİ AĞI GİRİŞİMİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkabilmek için yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumundadır.

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu 'D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı' girişimini memnuniyetle karşılıyoruz.

Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir.

Zulümle, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #yerli aşı
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