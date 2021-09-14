Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyledi.

MİLLİ GELİRİN SATIN ALMA GÜCÜNE DEĞİNDİ

Milli gelirin satın alma gücüne göre, Türkiye'nin 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldiğini kaydeden Erdoğan, tabanca mermisi dahi yapamayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, silahını, obüsünü, insansız hava aracını yapan bir konuma gelindiğini anlattı.

SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayisinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığı tam tersine çevirdiklerini, enerjide toplam kurulu gücü 32 bin megavattan 100 bin megavat sınırına getirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanayi ve teknolojide organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e çıkardık. 22 endüstri bölgesi, 39 teknopark kurduk. Göreve geldiğimizde 415 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgelerimiz bugün 2 milyon 200 bine yakın emekçimizin ekmek kapısı oldu. Gaziantep'ten Yozgat'a kadar pek çok yerde yeni kurulan veya kurulma aşamasında olan organize sanayi bölgelerimiz üretime geçmek için sırada bekliyor.

"YATIRIMLAR PEYDERPEY GERÇEKLEŞİYOR"

Sürdürülebilir sanayi üretimi, devletin öncülüğü ve desteğiyle özel sektör tarafından hayata geçirilmek mecburiyetindedir. İşte bu anlayışla son 19 yılda düzenlediğimiz 82 bin 223 teşvik belgesini, yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin işareti olarak görüyoruz. Sabit yatırım tutarı, 1 trilyon 608 milyar lirayı bulan ve 2 milyon 950 bin kişiye istihdam sağlayan bu yatırımlar, peyderpey gerçekleşiyor. Bu hakikatlere rağmen birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Oysa yok dedikleri yatırımlar, ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Ardı ardına açılan fabrikaları, üretim tesislerini, temeli atılan organize sanayi bölgelerini görmeyenlere ne desek boş. Rivayet odur ki Hazreti İsa'ya 'Ölüyü diriltmekten daha zor ne olabilir?' diye sormuşlar. Hazreti İsa da 'İfhamu men la yefhem', yani 'Anlamayana anlatmak' diye cevap vermiş."

"İHA TEKNOLOJİSİNDE EN BAŞARILI 3 ÜLKEDENİZ"

Üretimin kalbi makine teçhizat yatırımlarının üst üste büyüme performansı sergilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İç ve dış talebin birlikte pozitif görünüm sergilemesi göz önüne alındığında bu büyüme serisinin devamının geleceği de açıktır. Yine ardı ardına Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığı ihracat rakamları, turizmdeki yükselişle beraber cari dengemize de önemli katkılar sağlıyor. Sanayide, üretimde, tarımda yenilikçi teknolojilerde taklit eden yerine takip edilen, örnek alınan, istikamet belirleyen bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde ortaya koyduğumuz politikalarla Türkiye, artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adımlar sayesinde hamdolsun bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. Akıncı'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz."

YERLİ OTOMOBİL 2022'DE BANTTAN İNECEK

Üretim süresi devam eden yerli otomobile de değinen Erdoğan, "Otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimi, üretim süresi devam eden Türkiye'nin otomobili ile yakalayacağımıza inanıyoruz. Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı, 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.