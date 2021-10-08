Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine değindi.

“FİİLEN UYGULANMA AŞAMASINA GELMİŞTİR”

“Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“İstanbul Boğazı'nın artan yük trafiğini taşıyamaz hale gelmesi bizi alternatif arayışına yönlendirdi. 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir.”

“KANALIN KAZISINA PLANA GÖRE BAŞLAYACAĞIZ”

Sazlı Dere Köprüsü'nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçireceğiz. Kanalın kazısına da plana göre başlayacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, "Denizyolu payını 4 kat arttırdık. Dış ticaretimiz denizyoluyla 158 milyar doları buldu. Birçok limanın genişletilmesiyle denizyolunda ticaretimizi arttırma peşindeyiz." diye de ekledi.

"KÜRESEL KRİZLER, BİZLERE KENDİ GERÇEKLERİNİ DAYATMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

“Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılıkta temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Hedef 2023 diyerek şuralarımızı gerçekleştirmiştik.

Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol katettiğimizi görüyoruz. Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler, bizlere kendi gerçeklerini dayatmaktadır.

"DÜNYA YENİ VE KÖKLÜ DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE..."

Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.

Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan Baharat Yolu ve İpek Yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız.

"BİRLİKTE KAZANMANIN PEŞİNDEYİZ"

19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor. Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük.

Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz. Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz.

"EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KADAR..."

Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk. Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz.

Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.

"ANKARA-SİVAS YHT HATTINI AÇIYORUZ"

Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demiryolu ağlarımız ihmal edilmişti. Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 km demiryolu ağımızı tamamen yeniledik. Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor.

YHT hatlarında Ankara-Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek çatı altında topladık. Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip tasarımı kısmındayız.

"MİLLİLİK YERLİLİK ORANLARINI YÜKSELTME PEŞİNDEYİZ"

En büyük atılım alanlarından biri havayolu taşımacılığıdır. Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Yakında 61'e ulaşacak. Yurtdışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız en iyiler arasında 2. Avrupa'da en yoğun havalimanı arasında ilk sırada. Türkiye'nin büyük vizyonunun sembolüdür. THY de yerini sürekli yükseltiyor.

Geniş bant internetten operatör tarifelerine kadar standartlarımızı yükseltiyoruz. Tüketen takip eden değil üreten konumuna geçmektedir amacımız. Millilik yerlilik oranlarını yükseltme peşindeyiz.”