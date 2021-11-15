Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kimseden çekinmiyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, “Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını bulur” dedi.

GÜNDEM 15.11.2021, 14:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kimseden çekinmiyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay, törende konuşma gerçekleştirerek KKTC halkına seslendi. Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'nci yıldönümü vesilesiyle bu bayram coşkusunu sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 84 milyon milletimizin en kalbi selamlarını, sevgilerini getirdiğini söyledi. Oktay, "15 Kasım, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 15 Kasım Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine eklenen şanlı bir sayfadır. 38 yıl önce bugün Kıbrıs'ta, 1878'den itibaren başlayan belirsizlik, zulüm ve işkence son bulmuştur. KKTC'nin mücahit halkı, on yıllarca Rum mezalimine korkusuzca direnmiş; can vermiş, kan vermiş ama hürriyetinden vazgeçmemiştir. 1571'den beri yurt edindiği, memleket bildiği toprağını bırakmamış; egemenliğinden taviz vermemiştir. Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline bir hançer gibi saplanmış; Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden Dünya'ya hakkaniyet dersi vermiştir" ifadelerini kullandı.

"1974 Barış Harekâtı ile taçlanan bu mücadele; Mehmetçik ve Mücahitlerimizin omuz omuza duruşuyla, dayanışmayla ve kardeşlikle kazanılmıştır" diyen Oktay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"KKTC 38 yıl önce, meclisteki tüm tarafların ortak mutabakatıyla; Kıbrıs Türk Halkı'nın yediden yetmişe desteğiyle ve hürriyet aşkıyla kurulmuştur. Mutlaka aranızda bağımsızlık ilanı sonrası Atatürk meydanındaki coşkulu kalabalığın içinde olan, 'Türk devletlerinin yeni şafağıyız' diye haykırmış kardeşlerim vardır. Genciyle, yaşlısıyla Kıbrıs'ın her kesimi birlik olup kutladığınız bağımsızlık sevinci, Lefkoşa'dan Ankara'ya ve tüm kardeş coğrafyalara yayılmıştı.

Bugün de işte o 74 ruhuyla, 83 ruhuyla istiklalinize ve istikbalinize sahip çıkarak 38'inci yılın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Dalgalanan bu bayrak, kendi toprağınızda hüküm süren barış ve istikrar ve KKTC'de güçlenen demokrasi, en kıymetli değerlerinizdir. Bizler de bu kıvancı paylaşıyor; Kıbrıs Türkü'nün Ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatı olan Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğinin daim olacağına yürekten inanıyoruz. Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün azmi ve dirayeti, ayrılmaz parçası olduğu Anavatan Türkiye için iftihar kaynağıdır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olarak daha parlak bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğinize, yürüyeceğimize gönülden inanıyorum"

Fuat Oktay, “Bu vesileyle Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini başlatan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekâtı kahramanları başta olmak üzere tüm dava erlerini rahmetle ve şükranla anıyorum. Bu uğurda destansı bir mücadele ortaya koyan şehitlerimiz ve rahmana kavuşan gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cengiz Topelleri, Münür Salih Dilaverleri ve Fehmi Ercanları unutmadık, unutmayacağız. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

“İki devletli çözüm bir müzakere pozisyonu değildir”

Fuat Oktay, “Bir kez daha tekrarlıyoruz; adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm arzu ediyoruz. Böylece Ada'da ve bölgede, barış ve istikrarın yerleşmesini hedefliyoruz. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, bir başka deyişle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar, hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'de ortaya koyduğu öneri de bu temel üzerine inşa edilmiştir. Uluslararası toplum için Kıbrıs konusunda gerçekçi politika zamanı çoktan geldi de geçiyor. Altını çizerek bir kez daha vurgulamak isterim ki; iki devletli çözüm bir müzakere pozisyonu değildir. Rum tarafı şimdi istiyormuş rolü yaptığı ortaklık devletini, önce yıkıp sonra reddetmedi mi? Yarım asırdır temcit pilavı gibi müzakere masasına getirilen öneriler hangi yaraya merhem oldu? Bu oyalama taktikleriyle Türk tarafının zamanla baskılara boyun eğmesini mi bekliyorlar? Şurası iyi bilinmelidir ki; nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” açıklamasını yaptı.

“Kıbrıs Türkü'nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtı işte bugün 38 yaşına giren Cumhuriyettir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Kıbrıs Türkü'nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtı işte bugün 38 yaşına giren cumhuriyettir, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğidir. O dönemde Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş ‘idaremizin adını koyacağız' diyerek adada egemen bir Türk devleti kurulacağını dünya kamuoyuna ilan ettiği zaman, Rum kesimi inanmayarak ‘bu açıklamalar şantajdır, tehdittir, asla olamaz' diye yorum yapmakla meşguldü. Rum tarafının destekçileri de adada bağımsız bir Türk devletine ihtimal vermiyor; aynı bugün olduğu gibi hayal dünyasında yaşıyordu. Rum tarafı ve destekçilerinin ikiyüzlü oyunlarının hepsi yine boşa gidecek. Biz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, çözümün anahtarı gördüğümüz “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi” önerimizi, uluslararası topluma kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yol. Bu yolu yine omuz omuza birlikte yürüyeceğiz”

“Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır”

Oktay, “Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını bulur. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerinin görmezden gelinmesine asla ve asla göz yummayacağız. Bu meşru hak ve menfaatlerimizi fiili adımlarla korumaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla ilerlediğimiz takdirde, sorunların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Hayal âleminde yaşayanlara en güzel cevap, dimdik ayakları üzerinde duran, kalkınan, gelişen ve güçlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir” dedi.

Maraş açılımına değinen Fuat Oktay, “Maraş açılımı da dâhil olmak üzere birlikte attığımız tarihi adımlarla milli davamız, yücelmeye ve yükselmeye devam edecektir. Bizler, tarihi bir, davası bir; derdi ve mücadelesi bir; büyük bir milletin evlatlarıyız. Fikir ve gönül birliğiyle hareket ettiğimiz müddetçe, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur. Tarihsel süreçte pek çok badireye göğüs geren büyük milletimiz, kim ne yaparsa yapsın bundan sonra da her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve kudrete sahiptir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öğleden sonra Girne'de askeri hastane ile toplu temel atma töreni sonrası adadan ayrılacak.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #KKTC #15 Kasım #AksuTV #AksuTVHaber
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