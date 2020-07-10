Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi!

CHP lideri Kılıçdaoğlu, ortada AK Parti diye bir partinin kalmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden mağlup ayrılacağını savundu.

“ERDOĞAN'IN GİDİCİ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Ortada AK Parti kalmadı. Sadece Erdoğan konuşuyor. Bir kişi devletin bütün kurumlarına egemen. Hakim dinlemiyorsa görevinden alınıyor. Kendi beğendiği bir yargıçın atandığını görüyoruz. Bu tablo bizi rahatsız ediyor. Erdoğan'ın gidici olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bu bir tepki yasasıdır." Sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti

“DEVLET ETKİ VE TEPKİYLE YÖNETİLMEZ”

"Bülent Turan, 'bir tepki yasasıdır' demiş. Devlet etki ve tepkiyle yönetilmez, devlet akılla, bilgiyle, denetimle yönetilir. İntikam duygusuyla bir devleti yönetiyorsanız, ortada bir devlet var ama o devleti tahrip ediyorsunuz demektir.