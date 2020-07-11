Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü!
Türkiye'nin Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmesi, tüm dünyada gündem oldu.
Müslümanlar için İstanbul'un fethiyle birlikte çok büyük sembolik önemi olan Ayasofya, ilk etapta Ortodoks Hristiyanlar için bir manastır olarak inşa edilmişti. Ortodoks Hristiyanlar, Ayasofya'yı kutsal kabul ediyor. Bu nedenle ilk tepkiler Yunanistan ve Rusya'dan geldi.
Yunanistan Başbakanı Ayasofya'nın yeniden cami olmasının sadece iki ülke ilişkilerini değil, Türkiye'nin AB sürecini de etkileyeceğini iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, karardan 'hayal kırıklığına' uğradığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü "Türk hükümetinin Ayasofya'yı tüm ziyaretçilerin girişine açık tutma kararlılığının sürdüğünü anlıyor ve bu mekana herkesin hiçbir sıkıntıya uğramadan erişimini sağlama planlarını duymayı merakla bekliyoruz. “dedi
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dünyanın bazı kesimlerinde olumsuz tepkilere yol açarken birçok yerde de sevinçle karşılandı
Filistin'deki Hamas Hareketi, yazılı açıklama yaparak "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" dedi.
İngiliz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya hamlesinin taraftarlarını çok memnun ettiğini yazdı.
Karar, Arap medyasındada büyük yankı buldu
Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.
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