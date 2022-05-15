Dereye giren çocuk boğuldu
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu.
GÜNDEM 15.05.2022, 09:34
Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Hasan Orkide (13), serinlemek için 4 arkadaşıyla Kille Deresi'ne girdi.
Bir süre sonra Orkide'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama yaptı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Orkide'nin cesedi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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