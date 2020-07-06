Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu meclise taşıdı yasal düzenleme için harekete geçildi.

Düzenlemeye göre sosyal medya platformlarının tamamen kaldırılması söz değil hukuka aykırı içeriğin en kısa sürede kaldırılması ya da erişimin engellenmesi üzerinde duruluyor.

Bunun içinde sosyal medya platformlarına Türkiye’de ofis açma zorunluluğu getirilecek.

Vatandaşların sosyal ağlardaki kişisel verileri de korunacak bunun için Avrupa’da uygulanan modeller inceleniyor.

Cezai yaptırımlar içinde dünyada uygulanan örnekler değerlendiriliyor örneğin Almanya’da zararlı içeriğin 24 saat içinde kaldırılması şart aksi halde elli milyon Euro’ya kadar ceza verilebiliyor.

HABER – EMRE ATAÇ