DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu!

Salgında vaka sayısında her gün artış yaşandığını vurgulayan Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son birkaç günde yeni vaka sayılarının iyileşen hastalarımızın sayısını geçmesi bizleri endişelendiriyor. Bilim Kurulu, yeniden sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerin devamı konusunda görüşünü de bildirmiştir. Vatandaşlarımızın maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Bilim Kurulunun tedbirler konusunda daha cesur davranmaları ve bilimi esas alarak tedbirler konusunda ısrarcı olmaları gerektiğinin altını çiziyorum."

Yeneroğlu, kadın cinayetlerinin ülkenin önemli bir yarası olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yılın ilk yarısında yüze yakın kadının katledildiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Sadece mayısta 21 kadın cinayeti işlendi. 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetlerinde adil yargılama yapılmayıp suçlular caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, kadına karşı şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.