Devletin zirvesinden 10 Kasım mesajları

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP



TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“10 Kasım 2020, büyük komutan ve Cumhuriyetin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıldönümü. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı istiklal ve hürriyet meşalesiyle, önce 20 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, işgal ve istilaya karşı umudun ve geleceğin karargâhını oluşturan Gazi Mustafa Kemal; bu aziz çatının ilk Meclis Başkanı, peşi sıra gelen ve herbiri tarihe altın harflerle yazılan zaferlerin ve İstiklal Mücadelesi’nin büyük komutanı, 97. Yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı olarak milletimizin hafızasında ve gönlünde eşsiz bir yere sahiptir.

20. Yüzyılın başından itibaren, neredeyse çeyrek asır boyunca ağır savaşlar ve çetin şartlar altında yaşayan aziz vatanımızın, yokluk ve yedi düvelin kuşatması altında, çaresiz ve umutsuz haline; milletimizin azim ve kararlılığı, istiklal ve bağımsızlığını herşeyin üzerinde tutan eşsiz karakteri, fedakarlığı, cesareti ve şehadeti canından aziz bilen imanıyla dur diyen iradenin adı ve timsali Gazi Mustafa Kemal olmuştur.

O’nun bizlere emaneti olan cumhuriyetin ve ortaya koyduğu büyük hedeflerin, her an ve aynı kararlılıkla devam ettirilmesi; ülkemizin müreffeh ve huzur içinde olması kadar, dünyada ve bölgemizde seçkin bir yere sahip ve kendi gündemini tayin etme kudretini haiz Türkiye olmasıyla mümkündür.

Türkiye, bir asra yaklaşan cumhuriyet tecrübesi ve her türlü baskıya, darbeye ve hamleye rağmen ayakta tuttuğu demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Aziz milletimiz ve onun iradesinin eşsiz bir tezahürü olan devletimiz; dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinde insani değerleri, özellikle paylaşım ruhunu ve dünyanın neresinde olursa olsun acılara ortak olabilmeyi herkese bir kez daha hatırlatan bir duruş sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin bânisi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedî âleme irtihalinin 82’nci yıldönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şâd olsun”

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

"2200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan Aziz Milletimize sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz. Gazi’yi çocuklarımıza elbette ki pek çok başarısı ve meziyeti ile anlatabiliriz. Ancak onu tarihte gelip geçmiş diğer liderlerden belki de en farklı kılan özelliği, kurtuluş mücadelesine bir meclis oluşturmak ve milletin iradesine başvurarak başlamış olmasıdır. Bir savaş hali içinde böyle bir ilkeselliğe bağlı kalmak, çözümü millette ve onun iradesinde aramak, sadece günü kurtarmak için değil yarınlara ait bir devlet karakteri oluşturmanın gereği olarak atılmış bir adımdır. Bizzat mücadele ettiği emperyalist dünyanın darbeler marifetiyle üzerimizde kurmaya çalıştığı vesayet rejimleriyle olan mücadele azmimiz de işte bu karakterden gelmektedir. Çeşitli bahanelerle Milletimize demokrasi dışı yolları, ara rejimleri ve kurumsal vesayeti benimsetmeye o zihniyete karşı 15 Temmuz’da meydanlara taşan güçlü irade, ilhamını Kurtuluş Savaşı günlerindeki milletin kararını merkeze alan o ilkeli duruştan almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğumuz demokrasi ve kalkınma mücadelesi, tam da tarif etmeye çalıştığımız bu çizgide devam etmektedir. Bugünün Türkiye’si, geliştirdiği kapasite ve özgüvenle sadece kendi geleceği için değil, istikrarsızlığa sürüklenmek istenen insanlık için de bir umudu ifade etmektedir. Bu vesileyle, 82 yıl önce bugün aramızdan ayrılan, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor; hem kendisini, hem de ahirete intikal etmiş tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerini, onların yolundan giden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."



MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Lideri, Türk milletinin kurtuluş simgesi, Milli Mücadele’nin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin üzerinden 82 uzun yıl geçmiştir. Geride kalan bunca zamana rağmen, milletimizin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özlemi hiç azalmamış, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakat istikrarlı şekilde artmıştır. Şu sözü bu kapsamdaki çarpıcı gerçeğin itiraf ve ifadesi niteliğindedir: ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir. Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe set çekmiş, duvar örmüştür. Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatmak demektir. Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir. Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı olanlar, onun karşı mevziisinde duruş sergileyenlerdir. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk’ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir. Onun tarihi kararları milletine beslediği engin sevdasıyla bilenmiş, milli hâkimiyete yönelik tam bağlılığıyla perçinlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yılmayan bir meziyete, yenilmeyen bir meşrebe sahiptir. Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk onun mizacında görülmemiş, asla yer bulamamıştır. En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, hiçbir dayatmaya, hiçbir saldırıya, hiçbir imkânsızlığa boyun bükmemiştir. Naçiz vücudu toprak olsa da, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk’ü vefatının 82’nci yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Niyazım odur ki, ruhu şad, mekanı da cennet olsun.”

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Çelik, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İstiklal Savaşımızın şehitlerine rahmet diliyoruz."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı;



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük mücadele ve fedakârlıkla bizlere emanet ettiği vatanımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak ve her daim milletimizin huzur ve refahı, devletimizin gücü ve bekası için çalışmaktır."