Diyarbakır’da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit J. Çvş Murat Doğan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 61 operasyonel tim ve 950 personel görev alıyor.

Devam eden operasyonda; 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.