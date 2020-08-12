Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Yunanistan'ın hop oturup hop kalkmasına neden olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin sonuncusu Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine başlaması oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de geminin içinden görüntüler yayınladı.
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Yunanistan gündeminin 1 numaralı maddesi olan Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüleri yayınladı.
"1750 KİLOMETRE KABLO AKDENİZ'E İNDİ"
Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
Adım adım Akdeniz. ????????— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020
Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. ????????
23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.
Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.???????? pic.twitter.com/Kpp2FP69fN
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