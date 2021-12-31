Düzce'de yılbaşı öncesi operasyon: 11 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi ve halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla kentin farklı noktalarında operasyon yaptı.

Araçlarda, umuma açık iş yerlerinde, metruk alanlarda, eğlence mekanlarında ve yol denetimlerinde haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttükleri çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Öte yandan, şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı öne sürülen 1 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.