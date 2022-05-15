Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.



Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.



Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.

Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.



Düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.