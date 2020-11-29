Emniyet'ten vatandaşa bir uyarı daha!
Emniyet Genel Müdürlüğü, "sosyal destek ödemesi " görünümlü oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı vatandaşları uyardı.
GÜNDEM 29.11.2020, 14:06 29.11.2020, 14:53
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlar oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat çekildi. Paylaşımda gelen mesajın görüntüsüne yer verilirken "Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmî kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." uyarısı yer aldı.
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