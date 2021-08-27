Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-20 Mayıs 2015'te caminin restoresi için iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlükleri çerçevesinde imzalar atıldı. Bugün sizlerle birlikte caminin açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Kovaçi Şehitliği'ne girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bıraktı, dua etti.

Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti.

Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı.

Caminin açılışında konuşan Erdoğan, "20 Mayıs 2015'te caminin restoresi için iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlükleri çerçevesinde imzalar atıldı. Bugün sizlerle birlikte caminin açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti.