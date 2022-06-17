Erdoğan: Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ü yenilenebilir enerji

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji, sıfır atık ve sıfır emisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yüzde 54'ünün yenilenebilir enerjiden oluştuğunu ve Avrupa'da da 5'inci sırada olunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadığımız denklemde hiç kimse bu sorunlara kayıtsız kalamaz. 2053 yılı için net 0 emisyon değerimizi ilan ettik. Aynı kararlılıkla 0 emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumuyla ilgili önemli taahhütlerde bulunduk. Yeşil Eylem Planı'mızı kabul ettik. Çölleşme ve erezyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre konusunda da üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonunda Togg'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. BM ve küresel kuruluş tarafından takdir edilen Eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık hareketiyle çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma geliştirmenin önemiyle yeşil büyüme teknoloji çalışmalarını yürütüyoruz. En büyük sorumluluk asırlardır sorununun bu noktaya gelmesinde olan ülkelere düşmektedir.

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya 12'ncisi, Avrupa 5'incisidir. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazından kaçınılmıştır. Enerji verimliliği temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerjinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden kurduk. Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız.