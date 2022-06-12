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Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki: Faturası ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 2023 Haziran ayında olacağının altını çizerek Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bay Kemal kendini oraya hazırla.

GÜNDEM 12.06.2022, 20:07 12.06.2022, 21:09
Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki: Faturası ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrılarına da değindi.

"Seçim önümüzdeki sene haziran ayında"

2023 Haziran'ını işaret eden Erdoğan "Tüm AK Partili üye kardeşlerime sesleniyorum. Her biriniz birer üye daha yapsanız 11,5 23 olur. Bu da 2023’ün habercisidir. Bay Kemal diyor ki seçim tarihini açıkla.

Neyi açıklayacağım seçim tarihi belli. Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla.

Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yemezler Miçotakis yemezler"

"Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız ediler.

Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik. Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD’de senatoda Türkiye’nin aleyhine konuşma yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler.

"Ataların senin çok iyi bilirler"

Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur. Kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuz zaman Ruslara karşı diyorlar. Ukrayna’ya karşı Ruslara ne yaptınız. Her şeyleri yalan. Batı’ya güven olmaz. Batı’nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz.

Bunlar bizi AB’de bile sene 63 o günden bu güne hala oyalıyorlar. Aslında 59’da başladı ama hep oyaladılar.

Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var.

"Büyük bir gayret istiyorum"

Adana’da yaptığımız gençlik şöleninde hem katılım hem coşku bambaşkaydı. Fetih şöleninde 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanında topladık.

Muhalefet Maltepe’de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak ama sizden (gençlerden) büyük bir gayret istiyorum.

"Bizde dargınlık falan olmaz"

Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.

Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok.

Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok. Sevgili gençler, gençlik kollarımızın son bir yolda 250 bin yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağı ortaya koyuyor.

"Gençlerimiz bize güveniyor"

Bu ülkenin gençleri geleceği bizde görüyor. Gençlerimiz bize güveniyor. Biz de gençlerimize güveniyoruz. Geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlik ile ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz.

Gençlerimizin hayat standartlarını artıran kadro biziz. Siyaseti gençleştiren. Seçme ve seçilme yaşını 18’e indiren biziz. Gençlerin sıkıntılarını yine biz çözeceğiz. Dertlerine yine biz derman olacağız."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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