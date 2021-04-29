Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı yurt içinde de yeni operasyonlar başlatıldı.

Şırnak’ta “Eren Cudi-Besta”, Hakkari’de “Eren Kazan-Oğul” Operasyonları başladı.



Operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 352 operasyonel timin bulunduğu 5 bin 280 personel görev alıyor.

Eren Operasyonları'nda 22 terörist etkisiz

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına için 11 Ocak’ta başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi.

75 işbirlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.