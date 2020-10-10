Erkekler 24 saat yok olsa… Sosyal medya bu anketi konuşuyor

Sosyal medyada bir kadın kullanıcı ilginç bir anket başlattı. İşte o ankete Türkiye’nin 4 bir yanından yanıt geldi.

O anket birden Türkiye’nin en çok konuşulan arasında girdi.

Anketten sorulan soru ise erkekler dünyadan 24 saatliğine kaybolsa ne olurdu.

Anket sonuçlara göre kadınların en çok arzuladığı şey ise gece rahat rahat gezmek oldu.