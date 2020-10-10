Erkekler 24 saat yok olsa… Sosyal medya bu anketi konuşuyor
Bugünlerde sosyal medyada çok tartışılan bir anket var. O ankette erkeklere kadınlar, kadınlara erkekler soruluyor 24 saatliğine yok olsalar ne yaparsınız deniyor. İşte binerce yıllık tartışmamanın bugünü.
GÜNDEM 10.10.2020, 16:40 10.10.2020, 16:59
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Sosyal medyada bir kadın kullanıcı ilginç bir anket başlattı. İşte o ankete Türkiye’nin 4 bir yanından yanıt geldi.
O anket birden Türkiye’nin en çok konuşulan arasında girdi.
Anketten sorulan soru ise erkekler dünyadan 24 saatliğine kaybolsa ne olurdu.
Anket sonuçlara göre kadınların en çok arzuladığı şey ise gece rahat rahat gezmek oldu.
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