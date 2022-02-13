Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi
AFAD, Ermenistan'da saat 21.25'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.
GÜNDEM 13.02.2022, 22:41 13.02.2022, 22:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.25'de Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5,61 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.
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