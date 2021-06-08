Erzurum'da haziranda metreler boyu kar
Yaz geldi ama soğuk hava bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Erzurum'da haziran ayı gelmesine rağmen yüksek rakımlı yerlerde bulunan kar kütleleri henüz erimedi.
GÜNDEM 08.06.2021, 10:09
Erzurum’da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum-Tekman yolu Palandöken Geçidi'ndeki yaylalarda metreler boyu kar dikkat çekiyor.
Kar kütlelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini söylüyor.
Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler de karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.
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